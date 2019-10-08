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2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Çorum’da meydana gelen 2 ayrı traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 3 kişide yaralandı. 

2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Çorum’da meydana gelen 2 ayrı traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 3 kişide yaralandı. 

08 Ekim 2019 Salı 15:50
2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

İlk kaza Çorum merkeze bağlı Yakuparpa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.U.'nun (29) kullandığı traktör, Bademli Mahallesi mevkisine geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan O.U. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, Çorum Belediyesi Kaza Kırım Ekibi ve 112 ekibi sevk edildi. Kaza Kırım Ekiplerinin çalışmaları neticesinde traktörün altından çıkarılan O.U., 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

15 yaşındaki sürücü kaza yaptı 
Uğurludağ ilçesinde meydana gelen diğer kazada ise 15 yaşında olduğu belirlenen traktör sürücüsü R.E., Torunlar köyünden Kızağılı köyü istikametine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Edinilen bilgiye göre, kazada sürücüyle birlikte traktörde yolcu olarak bulunan O.Y. (62) ve A.S. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uğurludag İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralan O.Y. doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Her iki kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Son Güncelleme: 08.10.2019 15:51
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