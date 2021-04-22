1.dönem buzağı desteği ödemeleri başladı

AK Parti MKYK Üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hayvancılığı desteklemek ve üretimi güçlendirmek amacıyla verilen buzağı destek ödemelerinin başladığını duyurdu.

TC kimlik numarasının sonu 8-6 olanların buzağı destek ödemelerini dün aldığını, TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 olanlarınsa 30 Nisan 2021 tarihinde destekleme ödemelerini alacağını kaydeden Ceylan, “İlimizde 11434 işletmeye 56 bin 100 adet buzağı için 21.295.570 lira ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimiz üretime devam ettikçe dün olduğu gibi bugün ve yarın da üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çorum üreticisine hayırlı uğurlu olsun” dedi.(Haber Merkezi)

