1964 kişiye 2 milyon 94 bin lira pandemi cezası

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “2020 yılı ilk 11 ayda Covid-19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden, Sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü 278 kişiye 120.405,00 TL, 20 yaş altı 400 kişiye 239.779,00 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 243 kişiye 383.750,00 TL, maske yasağı kuralına uymayan 681 kişiye 332.706,00 TL, karantina ihlalleri sebebiyle 154 kişiye 443.416,00 TL ve kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 208 kişiye 574.251,00 TL olmak üzere; toplam 2.094.307,00 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi. (Haber Merkezi)