Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119196
ALTIN
314.533
DOLAR
6.0829
STERLİN
7.8547
EURO
6.5622

195 kilometre köy yoluna stabilize kaplama

İl Özel İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada 2019 yılı içerisinde idari personel ve iş makineleri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

195 kilometre köy yoluna stabilize kaplama

İl Özel İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada 2019 yılı içerisinde idari personel ve iş makineleri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 21:20
195 kilometre köy yoluna stabilize kaplama

Çorum İl Özel İdaresi tarafından 2019 yılı içerisinde 2.272.000 TL yatırımla 139 km köy yolu stabilize kaplama, 1.120.000 TL yatırımla 56 km köy içi stabilize kaplama, 1.402.500 TL yatırımla 2000 km asfalt yama, 200.000 TL yatırımla 20 km köy yolu trafik ikaz ve işaret levhası, 1.882.500 TL yatırımla 10 km dozerli yol onarımı, 176.250 TL yatırımla 300 adet kanal kazıcı kepçe ile çalışma, 7.500.000 TL yatırımla 50.000 saat greyder ile çalışma, 727.500 TL yatırımla 100 adet ekskavatör ile çalışma yapıldığının belirtildiği açıklamada, yine yıl boyunca 251.930 TL yatırımla 541 adet vidanjör hizmeti çalışması, 891.000 TL yatırımla 82 adet ekskavatör ile içme suyu drenajı çalışması, 562.000 TL yatırımla 279 adet içme suyu hattına kanal kazıcı kepçe ile kanal güzergahı açma çalışması, 309.000 TL yatırımla toplamda 103 gün ve 10 km olmak üzere dozerle içme suyu kanal güzergahı açma çalışması yapıldığı anlatıldı. 2019 yılı içinde 300.000 TL yatırımla toplamda 122 gün ve 25.5 km olmak üzere tarımsal sulama kanalı açma çalışması, 185.700 TL yatırımla 65 km kepçe ile sulama bendi açma ve kanal temizliği çalışması, 1.045.000 TL yatırımla 1.045 adet atölyede araç bakım-onarım çalışması, 1.195.200 TL yatırımla 1328 adet arazide araç tamiri çalışması, 3.500.000 TL yatırımla toplamda 721 köy ve 243 mahallede evsel katı atık toplama hizmeti çalışması ve 700.00 TL yatırımla iş emri açılmadan yapılan çeşitli işlerle gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada bu çalışmalar için toplamda 24.220.580 TL tutarında makineli çalışma üzerine yatırım yapıldığı kaydedildi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı
Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı
Çorum'da ürün bazlı gıda denetimleri sürüyor
Çorum'da ürün bazlı gıda denetimleri sürüyor
Cumhurbaşkanı ile görüştüler
Cumhurbaşkanı ile görüştüler
Vatan Partisi Çorum İl Kurultayı’nı topluyor
Vatan Partisi Çorum İl Kurultayı’nı topluyor
CHP’de Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın
CHP’de Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın
THM Korosu’ndan türkü ziyafeti
THM Korosu’ndan türkü ziyafeti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim