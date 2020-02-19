195 kilometre köy yoluna stabilize kaplama

Çorum İl Özel İdaresi tarafından 2019 yılı içerisinde 2.272.000 TL yatırımla 139 km köy yolu stabilize kaplama, 1.120.000 TL yatırımla 56 km köy içi stabilize kaplama, 1.402.500 TL yatırımla 2000 km asfalt yama, 200.000 TL yatırımla 20 km köy yolu trafik ikaz ve işaret levhası, 1.882.500 TL yatırımla 10 km dozerli yol onarımı, 176.250 TL yatırımla 300 adet kanal kazıcı kepçe ile çalışma, 7.500.000 TL yatırımla 50.000 saat greyder ile çalışma, 727.500 TL yatırımla 100 adet ekskavatör ile çalışma yapıldığının belirtildiği açıklamada, yine yıl boyunca 251.930 TL yatırımla 541 adet vidanjör hizmeti çalışması, 891.000 TL yatırımla 82 adet ekskavatör ile içme suyu drenajı çalışması, 562.000 TL yatırımla 279 adet içme suyu hattına kanal kazıcı kepçe ile kanal güzergahı açma çalışması, 309.000 TL yatırımla toplamda 103 gün ve 10 km olmak üzere dozerle içme suyu kanal güzergahı açma çalışması yapıldığı anlatıldı. 2019 yılı içinde 300.000 TL yatırımla toplamda 122 gün ve 25.5 km olmak üzere tarımsal sulama kanalı açma çalışması, 185.700 TL yatırımla 65 km kepçe ile sulama bendi açma ve kanal temizliği çalışması, 1.045.000 TL yatırımla 1.045 adet atölyede araç bakım-onarım çalışması, 1.195.200 TL yatırımla 1328 adet arazide araç tamiri çalışması, 3.500.000 TL yatırımla toplamda 721 köy ve 243 mahallede evsel katı atık toplama hizmeti çalışması ve 700.00 TL yatırımla iş emri açılmadan yapılan çeşitli işlerle gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada bu çalışmalar için toplamda 24.220.580 TL tutarında makineli çalışma üzerine yatırım yapıldığı kaydedildi.

(Haber Merkezi)