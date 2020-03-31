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1927-1964 yılları arası gazete arşivlerine evinizden ulaşın

Yayınladığı eserlerle Çorum’un kültürüne, sanatına ve tarihine ışık tutan Çorum Belediyesi, önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi.

1927-1964 yılları arası gazete arşivlerine evinizden ulaşın

Yayınladığı eserlerle Çorum’un kültürüne, sanatına ve tarihine ışık tutan Çorum Belediyesi, önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi.

31 Mart 2020 Salı 19:20
1927-1964 yılları arası gazete arşivlerine evinizden ulaşın

Çorum’un Cumhuriyet dönemi tarihine ışık tutan, o dönemki olayları anlatan Çorum Gazetesi’nin arşivi dijital ortama aktarıldı. 1927-1964 yılları arasında yayımlanan tüm gazetelere Çorum Belediyesi web sayfasından ulaşılabilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin kültür yayınları arasından çok sayıda eserin neşredildiğini, bu eserlerin birçok alanda kaynaklık yaptığını belirterek Çorum Gazetesi arşivlerinin dijital ortama aktarılmasının önemini vurguladı. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de saran korona virüs tehlikesine karşı evinde kalanlar için de çok önemli bir arşiv çalışması olacağını dile getiren Başkan Aşgın, “1921 yılında basın hayatına başlayan Çorum Gazetesi’nin 1921-1926 yılları arasında yayınlanan sayılarının günümüz Türkçesine çevirilerini Abdulkadir Ozulu hocamız yapmıştı. Biz de 1927-1964 yılları arasında yayınlanan tüm gazeteleri dijital ortama aktardık. Gazetelerin bize ulaştırılmasında büyük emeği olan Hasanpaşa Kütüphanesi ve İskilip İlçe Kütüphane yetkilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aşgın, Çorum Gazetesi’nin dijital ortamda yer alan arşivine ve Belediyenin tüm kültür yayınlarına dijital ortamda ulaşılabileceğini vurgulayarak “Hemşehrilerimiz Çorum Gazetesi arşivine http://kentarsivi.corum.bel.tr/gazeteler/ linkinden ulaşabilirler” diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 31.03.2020 20:02
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