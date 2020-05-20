Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 25°
sağanak
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
102158
ALTIN
381.783
DOLAR
6.7915
STERLİN
8.3105
EURO
7.4554
Seyir halindeki otomobile tüfekle saldırı anı kamerada
Saldırı anı kamerada
Ramazan Bayramı alışverişi ile çarşı canlandı
Sokağa çıkma yasağı öncesi çarşıya...
19 MAYIS İÇİN UÇTULAR
19 MAYIS İÇİN UÇTULAR
Çorumlu Jandarma Başçavuş kazada yaralandı
Jandarma Başçavuş kazada yaralandı

19 vatandaşa 7 bin 448 lira para cezası

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında market ve pazar yerlerinde yapılan denetimler sonunda 19 vatandaşa 7 bin 448 TL para cezası uygulandığı bildirildi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:16
36 Okunma
19 vatandaşa 7 bin 448 lira para cezası

Konuya ilişkin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, 8-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında 34 ekipten oluşan 129 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 19 pazar yeri ve 142 market kontrol edilirken, denetimler sonucu marketlerde herhangi bir cezai işlem uygulanmazken, pazar yerlerinde yapılan denetimlerde ise İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı davranışta bulunan 19 vatandaşa toplamda 7 bin 448 TL para cezası uygulandığı kaydedildi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Engelli vatandaşlara gıda yardımı
Engelli vatandaşlara gıda yardımı
Belediye yaprak bitine karşı erken harekete geçti
Belediye yaprak bitine karşı erken harekete geçti
AK Parti kadın kollarından gıda bankasına bağış
AK Parti kadın kollarından gıda bankasına bağış
İzlenme rekorlarına koşan diziler, koronavirüse takıldı
İzlenme rekorlarına koşan diziler, koronavirüse takıldı
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -15-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -15-
HalkEt, kaliteli ve güvenli et satışına başladı
HalkEt, kaliteli ve güvenli et satışına başladı

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim