19 vatandaşa 7 bin 448 lira para cezası

Konuya ilişkin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, 8-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında 34 ekipten oluşan 129 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 19 pazar yeri ve 142 market kontrol edilirken, denetimler sonucu marketlerde herhangi bir cezai işlem uygulanmazken, pazar yerlerinde yapılan denetimlerde ise İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı davranışta bulunan 19 vatandaşa toplamda 7 bin 448 TL para cezası uygulandığı kaydedildi. (Haber Merkezi)