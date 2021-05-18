“19 Mayıs, yeni bir devlete giden yolda önemli bir adım”

Türk Milletinin bağımsızlığı, egemenliği, özgürlüğü ve Cumhuriyet’in teminatı olan 19 Mayıs’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi fiili olarak başlattığı gün olduğunu belirten Ünlü, açıklamasında şunları dile getirdi:

“102. yıldönümünde, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlamanın engin mutluluk ve coşkusu içindeyiz. Cumhuriyet tarihimizin miladı olan bu günde, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, milletimize, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygılar sunuyorum. Başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.” (Haber Merkezi)

