“19 Mayıs umut ve uyanışın miladı”

19 Mayıs 1919’un, Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaların kırılarak, tarihin yeniden yazıldığı destansı bir serüvenin başlangıcı olduğunu belirten Karapıçak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan başlattıkları yürüyüşün, bezginliği ve bitkinliği yenerek, emperyalistlere diz çöktürdüğünü kaydetti.

Fedakarlıkta sınır tanımayan bu yürüyüşle millet onurunun ayağa kalktığını, milli direnişin stratejik adımlarının atıldığı iradenin ortaya konulduğunu belirten Karapıçak, Bundan 101 yıl önce Samsun'da Milli mücadelenin tohumunun ekildiğini nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcının cesaretle karıldığını belirtti.

19 Mayıs tarihi ile gelişen olaylar zincirinin, ümitsizliğin seline düşmüş milli ülküleri kamçılamanın mümtaz bir örneği olduğunu anlatan Karapıçak, “19 Mayıs, zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye, mandacı zihniyetlere yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yürüyüşüdür.

Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak var oluş gayemizin bilincindeyiz. Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ve Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in izinde ülkülerimiz bellidir, duruşumuz nettir.

Bizler var oldukça Türk Milletinin istiklal ve istikbali mutlaka yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Kim ne yaparsa yapsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun, Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir. 19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi diri, Samsun'a çıkan irade hala damarlarımızdadır. Muhtaç olduğumuz kudret ise bu damarlardaki asil kanda mevcuttur.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milliyetçi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Türk gençliğinin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)