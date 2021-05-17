“19 Mayıs, tüm mazlum milletlere umut oldu”

Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda konuşan Aşgın, Filistin’de yaşanan insanlık dışı olaylar yüzünden Ramazan Bayramı’nı buruk geçirdiklerini söyledi. Filistin ve Kudüs konusunda Türk milletinin bir ve beraber olduğunun altını çizen Aşgın, Kudüs’ün kendileri için coğrafi değil, imani bir mesele olduğunu belirterek, “Bu millet nasıl Libya’da oyunları bozduysa, nasıl Karabağ’da Türk’ün öz yurdunda bayrağını yeniden dalgalandırdıysa Kudüs’te de tarihi misyonunu yerine getirecektir” dedi.

Konuşmasının devamında 19 Mayıs’a değinen Aşgın, Filistin’in bağımsızlık mücadelesinin 19 Mayıs’la birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı bağımsızlık meşalesinin mazlum milletlere umut olduğunu ve halen de olmaya devam ettiğini dile getirdi. (Haber Merkezi)

