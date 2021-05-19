“19 Mayıs tarihin yeniden yazıldığı destandır”

19 Mayıs 1919 tarihinin Türk Milletinin esaretini isteyenlere karşı bağımsızlığı haykırmanın, teslim almak isteyenlere ve teslimiyetçi zihniyetlere karşı dik duruşun, yıldırmak isteyenlere karşı umut ve uyanışın miladı olduğunu belirten Karapıçak, Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaların kırılarak, tarihin yeniden yazıldığı destansı bir serüvenin başlangıcı olduğunu söyledi.

“Bundan 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün azmi, kararlılığı ve liderliğinde Samsun’da ekilen milli mücadelenin tohumu, yüzyıllar boyunca kan ve can verilen vatan topraklarında yeniden filizlenerek, kökleriyle dünya Türklüğünü sarıp sarmalayan Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturmuştur” diyen Karapıçak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milleti, Samsun’dan harekete geçen milli mücadeleyi inançla, imanla omuzlamış, milli direnişin Amasya Genelgesi ile yol haritasını çizmiş, Sivas ve Erzurum Kongreleri ile gücüne güç katarak 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla beraber kutlu hedefine kilitlenmiştir.

Türklüğün tutsaklığı kabul etmeyeceği, hürriyet uğruna yeri geldiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağı bütün yönleriyle ortaya konulmuştur. 19 Mayıs tarihi ile gelişen olaylar zinciri, ümitsizliğin seline düşmüş milli ülküleri kamçılamanın mümtaz bir örneği olmuştur.

Kim ne yaparsa yapsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun, Türkiye’yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir. 19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi diri, Samsun’a çıkan irade hala damarlarımızdadır. Muhtaç olduğumuz kudret ise bu damarlardaki asil kanda mevcuttur.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919’un 102. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milliyetçi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Türk gençliğinin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” (Haber Merkezi)

