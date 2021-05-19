“19 Mayıs, tarihimizin en önemli dönüm noktası”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışının Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreçte en önemli dönüm noktası olduğunu kaydeden Bektaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu tarihin Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesi geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun da göstergesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarımızı, Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”

GRUP BAŞKANLARI DA 19 MAYIS’I KUTLADI

Öte yandan İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanı Ünal Nalçacı, CHP Grup Başkanı Yıldız Bek ve MHP Grup Başkanı Sadık Aşık da söz alarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutladılar.

(Haber Merkezi)

