“19 Mayıs siyaset üstü bir tarihtir”
İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 19 Mayıs tarihinin, milletimize, kaderde, tasada ve kıvançta ortak olduğunu hatırlattığını belirterek, bugün de, yarınlar için de yüreklerin birlikte attığını söyledi.
Güncel 19.05.2022, 00:05
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Özsaçmacı, “Unutmayalım ki, her ahval ve şeraitte aynı gemideyiz. Başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere o kutlu serüvenin ve istiklal harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” dedi.
(Haber Merkezi)
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