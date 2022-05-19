“19 Mayıs siyaset üstü bir tarihtir”

Özsaçmacı, “Unutmayalım ki, her ahval ve şeraitte aynı gemideyiz. Başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere o kutlu serüvenin ve istiklal harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” dedi.

(Haber Merkezi)

