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“19 Mayıs milletin milli ve manevi kimliğini yaşatma mücadelesidir”

Vali Mustafa Çiftçi, 101 yıl önce Gazi Paşa’nın liderliğinde aziz milletin hürriyet ve istikbaline göz diken düşmanlara karşı büyük bir mücadeleye girdiğini belirterek 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlatılan milli mücadele sonucunda önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığını, ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ifade etti.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:38
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“19 Mayıs milletin milli ve manevi kimliğini yaşatma mücadelesidir”

Büyük bir minnetle yâd edilen şehitlerin mübarek kanlarıyla sulanan aziz vatanın bağımsızlığı için başlatılan mücadelede, milletin her ferdinin büyük bir fedakârlıkla sorumluluk üstlendiğini ve hürriyet uğruna, bayrak uğruna, mukaddesat uğruna canlarını vererek herkesin vatandaşı olmaktan iftihar ettiği büyük bir devleti miras bıraktıklarını söyledi.

Vali Çiftçi konuşmasında tarih boyunca insanlığın gelişimine, huzur ve mutluluğuna katkıda bulunmaya gayret eden necip milletin, istiklâl ve istikbâli için Samsun’dan başlatılan mücadelenin gayesini gençlerin, her zaman en iyi şekilde anladığını söyledi. Yarınların gençlerle daha güzel olacağını anlatan Vali Mustafa Çiftçi, “Devletimiz, dünya devletleri arasındaki hak ettiği yeri, gençlerimizin azim ve gayretiyle mutlaka alacaktır.

19 Mayıs, sadece tarihten bir gün olarak görülmemelidir. Hürriyet ve bağımsızlığı şiar edinmiş bir milletin, emperyalizme boyun eğmeden, kendi milli ve manevi kimliğini yaşatma mücadelesinin bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir.

Gençler, aziz milletimizin en dinamik, en kıymetli gücüdür. Kendi ruh köklerine bağlı vatan, millet, ezan, bayrak, mukaddesat sevgisi ile yetişen gençlerimiz, ecdadından devraldığı mirası, aklın ve ilmin rehberliğinde büyük bir gurur ve fedakârlık duygusuyla yarınlara taşıyacaklardır. “Bütün ümidim gençliktedir.” diyen Mustafa Kemal Atatürk de bu gerçeğe işaret etmiştir.

Bu inanç ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. İstiklâlimiz için kendilerini milletimize vakfeden, topraklarımızın vatan olması için canıyla, kanıyla mücadele eden bütün devlet büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)

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