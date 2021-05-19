“19 Mayıs, mazlum uluslara örnek oldu”

Atatürk’ün ülkenin ve ulusun içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmediğini kaydeden Bozkurt, yenilmiş, çağın gerisinde kalmış bir imparatorluktan modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu dile getirdi.

19 Mayıs’ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin başlangıcı olduğunu ve tam da bu nedenle Atatürk’ün 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul ettiğini belirten Bozkurt, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Günümüzde ise hukuku tanımayan, siyasi iktidar, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi taçlandıran, aydınlanma devrimimiz Cumhuriyet’in kazanımlarını yok etmek için her türlü çabayı göstermektedir. Üniter devlet yapısı hedef alınmakta; başta Öğretim Birliği ilkesi olmak üzere devrim yasaları çiğnenmekte; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş ve bilimsel eğitim hedefi terk edilmektedir.

Atatürk’ün, 19 Mayıs’ı “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak armağan ettiği ulusumuzun geleceği gençlerimiz ise bugün eğitim ve çalışma koşulları başta olmak üzere ciddi sorunlarla karşı karşıyadır.

Atatürk'ün Gençliğe Seslenişi, gelecek kuşaklara inancının ve güveninin göstergesidir. Her türlü tuzak ve engellemelere rağmen gençlerimiz, Atatürk’ün bu inancını boşa çıkartmayacaktır.” (Haber Merkezi)

