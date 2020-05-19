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“19 Mayıs, görkemli ve ödünsüz direnişin adıdır”

CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

19 Mayıs 2020 Salı 19:06
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“19 Mayıs, görkemli ve ödünsüz direnişin adıdır”

Topkül mesajında, “Ülkemizin emperyalistler tarafından işgal edilerek parçalanmak istendiği, açlığın, yokluğun, kargaşanın ve çaresizliğin egemen olduğu bir dönemde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması, ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olmuştur. Anadolu insanının, özgürlük ve bağımsızlık içinde yaşama umudu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla yeşermiş ve direniş haline gelmiştir” dedi.

“Umut yeşertilmiş, direniş zafere dönüşmüş ve tam bağımsızlık kazanılmıştır. Ülkemizin geleceğini gençlerde gören Mustafa Kemal Atatürk, gençlere inandığı ve güvendiği için kazanılan zaferin vesilesi olan Samsun’a çıkış tarihini de, Türk Gençliğine bayram olarak armağan etmiştir” diyen Topkül, “19 Mayıs; kaderimizi kendi elimizle belirlemenin, bağımsızlık uğruna ölümü bile göze almanın tarihidir!19 Mayıs; emperyalizme ve işbirlikçilerine boyun eğmemenin, sömürüye direnmenin tarihidir!19 Mayıs; bağımsızlığımızın önündeki engelleri yok eden onurlu mücadelenin tarihidir!19 Mayıs; en karanlık anlarda bile yurt sevgisiyle omuz omza mücadelenin tarihidir” açıklamalarında bulundu. (Haber Merkezi)

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