“19 Mayıs, geleceğe doğru atılan ilk adım”

Türk milletinin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını ifade eden Ahlatcı, “Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan bu önemli gün, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı ile milletimizin makûs talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olduğu gibi, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ve aynı zamanda milletimiz ve ülkemiz için, büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır” dedi.

Türkiye’nin yarınlarına güvenle bakan, çağını aşan bir vizyonla, kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla hedefleri olan, tarihi parlak, geleceği aydınlık bir ülke olduğunu belirten Ahlatcı, açıklamasında şunları söyledi:

“Büyük bir azimle, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır. Bugün gösterdiğimiz çabalar, yapılan çalışmalar, geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla 2023,2053 ve 2071 hedeflerimize ilerlerken, geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak, onlara daha güçlü daha müreffeh bir ülke bırakmak içindir.” (Haber Merkezi)