“19 Mayıs fotoğrafı fiiliyata geçmelidir”

Cıdık, “Ülkemizin ekonomik tablosu ortada, bu konuda hafta içi içimizi yakan bir olay vuku buldu. Uzun süredir işsiz olan Gaziantep’li Eyüp Dal isimli vatandaşımız son olarak iş başvurusu yaptığı belediyeden de olumsuz cevap alınca bunalıma girerek kendisini yaktı ve Pazartesi günü hayatını kaybetti. Eyüp Dal’ın durumu kötü olduğu için kendisini yakıyor. Hatta durum o kadar kötü ki, kendisini yakacak benzini bile borç almış. Eyüp Dal’ın yaşadığı durum bugün ülkemizin bir fotoğrafıdır. Her 4 gençten 1 tanesinin işsiz olduğu bir ülkede gençlerimiz gelecek kaygısı yaşamaktadır. Milyonlarca gencimiz hem ülkelerinden hem de gelecekten ümit kesmiş durumdadırlar” dedi.

“YÖNETENLER, MİLLETİN AŞINI TEMİN ETMESİNİ SAĞLAMALI”

Ramazan ayının beraberinde getirdiği sorunları da ele alan Cıdık, hayatın pahalılığına değinirken, güçlü ekonominin birlik ve beraberlik ile sağlanacağını söyledi. Cıdık, “Bugün Ramazan ayının 17. Gününün içinde bulunmaktayız. Öncelikle aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin bu mübarek ayını bir kere daha tebrik ediyorum. Ramazan ayında olmamızdan dolayı iftar sofraları da ülkemizin gündemlerinden birisi siyasetçilerimizin her biri ayrı ayrı milletimizin iftar sofralarına oturuyor. Elbette yöneticiler ile milletin buluşması aynı sofraya oturması güzel bir uygulama. Fakat yönetenlerin asıl vazifesi milletin iftar sofrasına koyacağı aşın temin edilmesini sağlamaktır. Hayat pahalılığını azaltmaktır.

İftar sofrasına bereket ve bolluk getirmektir. Bugün Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılar ortadadır, ekonomimiz her geçen gün daralmaktadır. Rakamlar ortada, çarşı Pazar ve mutfağın hali önümüzdedir. İçinde bulunduğumuz bu girdaptan çıkmanın en temel yolu ekonomiyi güçlendirmektir. Bunun ilk adımı birlik ortamının oluşturulması ve ardından ciddi adımların atılmasıdır. Kutuplaşmanın, ayrışmanın olduğu bir ülkede ne kardeşlik tesis edilebilir ne de ekonomi güçlenebilir” ifadelerini kullandı.

“BİRLİK SÖZDE KALMAMALI”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsunda bir araya gelen siyasi parti genel başkanlarının verdiği fotoğraftan memnun kaldıklarını ve fotoğrafın fiiliyata geçmesini öneren Cıdık, “Uzun süredir gerek iktidara gerekse Cumhurbaşkanı’na Türkiye’deki kutuplaşmayı azaltmalarını tavsiye ettik. Bunun yanı sıra bütün muhalefeti bir araya getirmelerini ve bir masa etrafında toplamaları çağrısında bulunduk. Geçtiğimiz hafta 19 Mayıs kutlamalarında Samsun’da bir adım atıldı. Türkiye’nin kutuplaşma ve kamplaşma atmosferinden çıkması benzer yaklaşımların ortaya konulmasını gerektirmektedir. Cumhurbaşkanı’nın liderleri Samsun’a davet etmesi müspet bir gösterge. Biz bu göstergenin arkasının gelmesini bekliyoruz. Başka benzer yaklaşımlara ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı kendisiyle aynı görüşü paylaşmayan insanları bir araya getirebilmeli.

Birbirimizle kavga etmek için değil, birbirimizi tenkit etmek için değil, birbirimizi anlamaya çalışmak için bir araya gelmeliyiz. Türkiye’nin buna çok ihtiyacı var.

Bundan 100 yıl önce ülkemizin zor günlerinde ayrıştırmaya yer verilmeden millet olarak bütün olmayı başardık. Umarız ki 19 Mayıs 1919’un temsil ettiği mana bundan sonra daha iyi anlaşılır.

Ülkenin yarısı farklı kanaatlere sahip oldukları için hain, zillet vs gibi ithamlara maruz kalmaz. Ülkemizde kutuplaşmanın yerini kucaklaşma alır” dedi.

“İSTANBUL SEÇİMİ İMTİHAN”

Faruk Cıdık İstanbul seçimlerinni imtihan olarak değerlendirirken sükûnet içinde bir süreç olmasını temenni etti. Cıdık yaptığı açıklamada, “Türkiye’de bir bütün olmanın, birlik ve beraberlik ruhunun tesis edilmesinin elzem olduğu hususlardan birisi de İstanbul seçimleridir. Gerginliğin, kutuplaşmanın ve yalanın olduğu bir seçim sürecine dönmez. Dolayısıyla İstanbul seçimleri Türkiye için bir imtihandır. Eğer bu imtihan aşılırsa ülkemizin geleceğine dair umutlar artacaktır. Hukukun üstün olduğu, adaletin tesis edildiği bir Türkiye kurulur” ifadelerine yer verdi.

“KÖPRÜ HESABI İÇİN MATEMATİK DERSİ ŞART”

Köprülerle ilgili yapılan açıklamalarda geçenlerden çok geçmeyenlerin para ödemesini uygun bulmadıklarını belirten ve matematik dersinin bu örneklerden kaynaklı zorunlu olmasını isteyen Cıdık, “Köprülerle ilgili yapılan açıklamalara şaştık kaldık. Geçenlerin ödedikleri para 2 milyarın altında ama geçmeyenlerin ödediği para 6 milyar civarında. Deli Dumrul misali!

Bu nasıl matematik Allah aşkına? Bu projelerin bugüne kadar Fizibilite etütlerini görmek istedik ama ne yazık ki gösterilmedi.

Şimdi Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul geliyor Cumhurbaşkanı’nın adeta vazgeçilmezi. Milyar dökülecek, ama oraya verilen paranın birkaç misli bütçeden çıkacaksa yazıktır günahtır.

Malumunuz olduğu üzere matematik seçmeli ders mi zorunlu ders mi olacak yeni sistemde son günlerde tartışılıyor.

Latife edeceğim bu hususta; matematik çok önemli, gençlere öğretilmezse iktidarın yol köprü hesaplarında olduğu gibi toplama çıkarma bilmeyenlerle karşı karşıya kalabiliriz sonra” dedi.

“EĞİTİM SİSTEMİ YAPBOZ TAHTASI OLMAKTAN KURTULMALI”

Yeni eğitim sistemi tartışmalarına da yorum yapan Cıdık, eğitim sisteminin yapboz tahtası olmaktan kurtarılmasını istedi. Cıdık, “Ziya Selçuk Bey'in açıklamış olduğu yeni eğitim sistemi ile alakalı hususlara değinmek istiyorum. Öncelikle bu sistem üzerinde bir gayret ve emek olduğu görülmektedir. Umuyoruz ki bu sistem ülkemizin kanayan yarası durumunda olan eğitim sistemimizin rayına girmesine vesile olur. Bu sayede eğitim sistemimiz yapboz tahtası olmaktan kurtulur. Buradan iktidara ve muhalefete sesleniyorum, gelin kısır tartışmaları ve kutuplaşmayı bir kenara bırakarak ülkemizin ekonomik kalkınmasını ve eğitim hamlesini sağlayacak adımları hep birlikte atalım. İsrafı ve tüketimi değil yatırımı ve üretimi önceleyen ekonomik bir anlayış üzerinden eğitimden tarıma birçok alanda Türkiyemizi hep beraber kalkındıralım” ifadelerini kullandı. (Esra ESEN)