“19 Mayıs Cumhuriyet’in temelidir”

Ulaş Tokgöz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Tokgöz, işgalci emperyalist güçlere karşı tam bağımsızlık, saltanata ve ihanet odaklarına karşı milli egemenlik mücadelesinin 19 Mayıs 1919’da başladığını ve bu günün ulusumuz için yeniden doğuşun günü olduğunu söyledi.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışının sadece Türkiye tarihini değil dünya tarihini de derinden etkilediğini ifade eden Tokgöz, “Ulusal günler bizler için tarihimizi, hürriyet ve bağımsızlık için ödenen bedelleri hatırlama günleridir. 19 Mayıs 1919’da yoksul ve bitap düşmüş, teslimiyete boyun eğdirilmiş bir halkın 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla emperyalizme, saraya ve sultana karşı Atasının önderliğinde yeniden ayağa kalktığı gündür. Bu özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi sadece ulusumuzun kaderini belirlemekle kalmadı, dünyayı ve özellikle coğrafyamızı da çok derinden etkiledi.

Bağımsızlık rotasını tarihe kazıyarak çizen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, bu mukaddes mücadeleyi ırk, din, dil, mezhep farkı gözetmeden bireylerin özgürce yaşadığı bağımsız bir cumhuriyetle taçlandırdı, mazlum milletlere örnek oldu” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

