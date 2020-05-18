“19 Mayıs, Cumhuriyet’in temeli, özüdür”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ve alınan tedbir kararları gereği 19 Mayıs etkinliklerinin sınırlı sayıda katılım ve sade etkinliklerle kutlanacağını hatırlatarak, “zor günler yaşadığımız bu günlerde toplu olarak bir araya gelip bayramımızı kutlayamazsak da bulunduğunuz yerde ve yüreğimizde büyük bir coşkuyla kutlayacağımızdan şüphemiz yoktur. Bir asırdır hiçbir durumun ve şartın gölge düşüremediği bayramımızı bu sene de coşkuyla kutlayacağız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, 23 Nisan’da da olduğu gibi evlerimizde yaşayacak, balkonlarımızı yine Türk Bayraklarıyla süsleyeceğiz. Tüm halkımızı 19 Mayıs Salı günü saat 19.19’da balkonlarımızdan, pencerelerimizden hep birlikte İstiklal Marşımızı, sonra da Gençlik Marşımızı söylemeye, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Tahtasız, “19 Mayıs 1919 Türkiye'nin başlangıç tarihi, emperyalizme bir meydan okuma; demokrasiye, özgürlüğe, bağımsızlığa ve cumhuriyete atılan en büyük adımdır. 19 Mayıs ruhu bugün halen yolumuzu aydınlatmaktadır” dedi.

Tahtasız, Türkiye’nin yaşadığı problemlerden kurtuluş reçetesinin Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak olduğunu belirtirken, Samsun’a çıkış gerekçelerinin yaşadığımız sorunların çözümüne dair fikirler olduğunu ifade etti.

Açıklamasında gençlere de seslenen Tahtasız, şu ifadelere yer verdi:

“Bugünün umudu, yarının sahibi gençler:

İktidarın teslim olmasına ve vatanın paylaşılıp işgal edilmesine isyan eden bir kahramanın, Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’yu düşmandan temizleyerek Türk yurdu yapmak ve Türklerin tarih sahnesinde sonsuza dek var olmaları için Samsun’a çıkarak milli mücadeleye ilk adımı atmasının yıldönümü hepinize, hepimize kutlu olsun.” (Haber Merkezi)