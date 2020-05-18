Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101983
ALTIN
383.312
DOLAR
6.8713
STERLİN
8.3892
EURO
7.4919
Çorum'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
Normalleşme yanlış anlaşıldı!
Ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Silahla vurulan genç kurtarılamadı
Silahla vurulan genç kurtarılamadı
ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ!
ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ!
Müftü yardımcısı konser verdi
Müftü yardımcısı konser verdi

“19 Mayıs, Cumhuriyet’in temeli, özüdür”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 19 Mayıs 1919’un bir halk hareketi olduğunu ifade ederek, “19 Mayıs 1919, varolan yozlaşmış ve teslimiyetçi durumu reddederek bağımsız ve yeni bir hayat kurmak için yola çıkmanın günüdür” dedi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:38
83 Okunma
“19 Mayıs, Cumhuriyet’in temeli, özüdür”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ve alınan tedbir kararları gereği 19 Mayıs etkinliklerinin sınırlı sayıda katılım ve sade etkinliklerle kutlanacağını hatırlatarak, “zor günler yaşadığımız bu günlerde toplu olarak bir araya gelip bayramımızı kutlayamazsak da bulunduğunuz yerde ve yüreğimizde büyük bir coşkuyla kutlayacağımızdan şüphemiz yoktur. Bir asırdır hiçbir durumun ve şartın gölge düşüremediği bayramımızı bu sene de coşkuyla kutlayacağız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, 23 Nisan’da da olduğu gibi evlerimizde yaşayacak, balkonlarımızı yine Türk Bayraklarıyla süsleyeceğiz. Tüm halkımızı 19 Mayıs Salı günü saat 19.19’da balkonlarımızdan, pencerelerimizden hep birlikte İstiklal Marşımızı, sonra da Gençlik Marşımızı söylemeye, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Tahtasız, “19 Mayıs 1919 Türkiye'nin başlangıç tarihi, emperyalizme bir meydan okuma; demokrasiye, özgürlüğe, bağımsızlığa ve cumhuriyete atılan en büyük adımdır. 19 Mayıs ruhu bugün halen yolumuzu aydınlatmaktadır” dedi.

Tahtasız, Türkiye’nin yaşadığı problemlerden kurtuluş reçetesinin Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak olduğunu belirtirken, Samsun’a çıkış gerekçelerinin yaşadığımız sorunların çözümüne dair fikirler olduğunu ifade etti.

Açıklamasında gençlere de seslenen Tahtasız, şu ifadelere yer verdi:

“Bugünün umudu, yarının sahibi gençler:

İktidarın teslim olmasına ve vatanın paylaşılıp işgal edilmesine isyan eden bir kahramanın, Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’yu düşmandan temizleyerek Türk yurdu yapmak ve Türklerin tarih sahnesinde sonsuza dek var olmaları için Samsun’a çıkarak milli mücadeleye ilk adımı atmasının yıldönümü hepinize, hepimize kutlu olsun.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
BU GECE KADİR GECESİ
BU GECE KADİR GECESİ
Bağımsızlık destanına ilk mürekkebin 101.yılı
Bağımsızlık destanına ilk mürekkebin 101.yılı
Tartıştığı genci vuran 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
Tartıştığı genci vuran 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
Çorum TSO’dan 19 Mayıs kutlaması
Çorum TSO’dan 19 Mayıs kutlaması
“19 Mayıs, geleceğe doğru atılan ilk adım”
“19 Mayıs, geleceğe doğru atılan ilk adım”
“Gençlik karanlık bir geleceğe mahkûm ediliyor”
“Gençlik karanlık bir geleceğe mahkûm ediliyor”

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim