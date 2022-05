“19 Mayıs, bir milletin istiklal aşkıyla ayağa kalktığı gündür”

Türk milletinin kurtuluş meşalesinin ateşlediği bu kutlu günün 103. yılını kutladıklarını hatırlatan Milletvekili Ceylan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, ilk ve en anlamlı adımı oluşturan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, yüce Türk Milletinin sonsuza kadar bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği, aziz milletin birlik ve beraberliğinden almış olduğu güçle hiçbir engel tanımayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihin 103. yılını kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını vurguladı.

“Bağımsızlığını koruma konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelen, her yaştan vatandaşıyla bir kahramanlık destanı yazan milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için aynı şuurla mücadelesini sürdürmektedir” diye konuşan Milletvekili Ceylan, büyük hedefleri olan, tarihi parlak, geleceği aydınlık bir ülke olduğumuzu da ifade etti.

Birlik ve beraberlik içinde bu topraklara ve tarihe duydukları derin sevgi ve bağlılığın, hep birlikte mutlu ve müreffeh geleceğe olan güvenlerinin milletçe bizi birbirimize daha çok kenetleyeceğini söyleyen Ahmet Sami Ceylan; “Bugün Türkiye; yarınlarına güvenle bakan, çağını aşan bir vizyonla kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla hedefleri olan, tarihi parlak, geleceği aydınlık bir ülkedir. Büyük bir azimle, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır. Bugün gösterdiğimiz çabalar, yapılan çalışmalar, geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ilerlerken, geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak, onlara daha güçlü daha müreffeh bir ülke bırakmak içindir” şeklinde konuştu.

Gençlere seslenerek onların başarıları ile gururlandıklarını, onların daha fazla desteği ve imkânı hak ettiğine inandığını ve dünyada bizim en büyük gücümüzün gençlerimiz olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan; “Gençlerimizin ve gençliğimizin enerjisiyle, gençlerimizin geniş ufku ve onların genç bakışıyla daha müreffeh, daha güçlü, daha saygın bir gelecek inşa etmek elimizdedir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ceylan yayınladığı mesajda “19 Mayıs 1919’da başlayan yolculuğun sonucunda elde ettiğimiz kazanımlarımızın hem muhafazasının hem de daha ileriye taşınmasının gençliğin enerjisi ve dinamizmiyle mümkün olduğuna, onların enerji ve yetenekleri ile kabiliyetlerine yapılacak her yatırımın 19 Mayıs ruhunun gereği olduğuna inanıyoruz” diyerek başta 103 yıl önce Samsun’da hürriyet ateşini yakan Ulu Önder Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

(Volkan SINAYUÇ)