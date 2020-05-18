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“19 Mayıs, bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:43
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“19 Mayıs, bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs’ın ülkemizde önemli birçok olayın başlangıcı olduğunu belirten Milletvekili Ceylan 19 Mayıs 1919 tarihinin, milletimizin kurtuluşu ve Cumhuriyetin kuruluşuna dek uzanan bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün olarak tarihe altın harflerle yazıldığını vurguladı.

Samsun’dan başlayan bu mücadele hareketinin Amasya, Erzurum ve Sivas‘tan dalga dalga tüm ülkeye yayılarak emperyalist güçlerin hayallerinin suya düşmesini sağladığını ve bir milletin tek yürek olarak ayağa kalkmasına da vesile olduğunu anlatan Ceylan, “Yüce Türk milletinin kısıtlı imkanlarıyla, yokluklar içinde ve dayanışma ruhuyla verdiği bu mücadele; şehit askerlerimizin kanıyla yazılan büyük bir kurtuluş destanına dönüşmüştür” diye konuştu.

Her yıl artan bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs’ın, 7’den 70’e Türk Milletinin, çağdaş uygar dünyadaki yerini güçlendiren ve perçinleyen en büyük güvence olduğunu söyleyen Milletvekili Ceylan; “Cumhuriyetimiz ve ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz gençlerimize olan güvenimiz tamdır. Her alanda ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Türk gençliği, ülkemizin yarınlarının da en büyük teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularla kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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