Tahtasız, “19 Mayıs birliktir, beraberliktir, dayanışmadır, yoktan var olma günüdür. Millet olmaktır. 19 Mayıs bayramdır. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyetinin doğum günüdür. 19 Mayıs Atamızın gençliğe emanetidir” dedi.

Türk gencinin devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisi olduğunu kaydeden Tahtasız, “Ya istiklal, ya ölüm diyerek şehit ve gazi olan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ulusal kurtuluş savaşımızın başlangıcının 102. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

