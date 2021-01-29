19. kütüphane Çorum’a açıldı

“Sesime ses ver Türkiye'm, Bırakın Kızlar Okusun” diyen Kültür ve Turizm Bakanlığı halk şairi Safiye Samyeli, sesini duyurmayı başararak, “Ben okuyamadım. Benden sonra gelen nesle yardım etmeli ışık olmalıyım ki başka Safiye'ler de cehalet denen dişlinin çarkları arasında yok olup gitmesinler düşüncesi ile “Bırakın Kızlar Okusun” projesini hayata geçirmişti.

Safiye Samyeli’nin organizesinde gerçekleştirilen “Uluslararası Bırakın Kızlar Okusun” projesi (UBKO) kapsamında 19'uncu kütüphane, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu'nda “Hasan Kaya Kütüphanesi” olarak açıldı.

Yıldırım Beyazıt İHO Hasan Kaya Kütüphanesi’nin açılışı Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayırsever iş adamı Selim Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Uluslararası Bırakın Kızlar Okusun Sosyal Sorumluluk Projesi Yönetim Kurulu Başkanı Safiye Samyeli, Uluslararası Bırakın Kızlar Okusun Sosyal Sorumluluk Projesi Yönetim Kurulu Üyesi ve AXES Haber Yayın Yönetmeni Ebru Elmas Keser, Yazar, Şair ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Sevda Doğan Karakaş, Uluslararası Bırakın Kızlar Okusun Sosyal Sorumluluk Projesi Çorum İl Temsilcisi İbrahim Damar ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kütüphanenin açılışının ardından Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Milli Eğitim Müdürü Sarı, günün anlam ve öneminden bahsederken, “Bırakın Kızlar Okusun” projesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi ve plaket verildi.

(Haber Merkezi)