19 kişi mantardan zehirlendi
Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 19 kişi, tedavi altına alındı.
Güncel 22.06.2020, 14:51
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Edinilen bilgilere göre, Mecitözü ilçesinde, merkez ve merkeze bağlı iki köyde 19 kişi doğadan topladıkları mantarları yedi.
Gece saatlerinde kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri olan şahıslar 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri görülen 19 kişiyi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen ve aralarında bir çocuğun da olduğu 4 hastanın tedavisi yoğun bakımda sürerken, 9 hastanın takibinin serviste yapıldığı öğrenildi. Genel durumu iyi olan 6 kişi taburcu edildi.
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