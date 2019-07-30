19 kazada 30 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Buharaevler Mahallesi’nde M.D yönetimindeki kamyon frenlerinin şişmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen A.B yönetimindeki araca çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ulukavak Mahallesi Eşref Hoca Caddesi üzerinde S.K yönetimindeki otomobil Ö.D isimli kişiye çarparak yaralarken; Mimar Sinan Mahallesi’nde ise motosikletli bir sürücü H.K yönetimindeki araca seyir halinde iken çarparken, kazada motosiklette bulunan Ö.D isimli kişi yaralandı.

Sungurlu İsmetpaşa Mahallesi’nde H.M.Ç isimli kişinin yönetimindeki motosiklet N.N isimli yayaya çarparak yaraladı. Kargı’nın İmambey Mahallesi’nde ise M.F.A isimli kişinin yönetimindeki motosiklet V.E isimli kişiye çarparak yaraladı. Yaralı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Aynı mahalledeki ikinci kazada ise İ.E isimli sürücü geri geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarparak yaralandı. Alaca Denizhan Mahallesi’nde F.E yönetimindeki araç ile M.A.T yönetimindeki aracın çarpışması sonucu iki sürücü de hayati tehlike arzedecek şekilde yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sungurlu Fatih Mahallesi’nde yaşanan kazada H.Ş yönetimindeki araç S.Ş ve R.Ç isimli kişilere çarparak yaraladı.

Çorum Bahçelievler Mahallesi’ndeki kazada G.K, A.K ve E.A yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan F.B ve B.K yaralandı. Kale Mahallesi’ndeki kazada H.K ve B.D yönetimindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü ile birlikte R.K isimli yolcu yaralandı. Gülabibey Mahallesi’ndeki kazada M.U yönetimindeki motosiklet K.A isimli kişiye çarparak yaralarken, Mimar Sinan’daki diğer kazada M.Y yönetimindeki motosiklet ile S.A yönetimindeki araç çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Ulukavak Mahallesi’nde H.Y isimli kişi motosiklet ile seyir halinde iken aniden duran bir araca çarptı. Kazada sürücü ile S.K isimli kişi yaralandı. Merkez Akkent Mahallesi’nde S.S yönetimindeki araç yolun kaygan olması sebebi ile ağaca çarptı. Sürücü de yaralandı. Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde E.Y yönetimindeki araç K.C.T isimli kişiye çarparak yaraladı. Sungurlu Sunguroğlu Mahallesi’nde M.Ş yönetimindeki araç ise A.K isimli kişiye çarparak yaraladı. Sungurlu Fatih Mahallesi’nde A.A isimli kişinin yönetimindeki araç takla attı. Araçta sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan E.T.A isimli kişi hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Osmancık Yeni Mahalle’de ise S.K yönetimindeki araç ile S.B.T yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki kişi de yaralandı. Oğuzlar’ın Birtatlı Mahallesi’nde ise A.A isimli engelli yönetimindeki aracını park etmek isterken dengesini kaybederek devrildi. Engelli kişi hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

(Haber Merkezi)