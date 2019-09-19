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19 Eylül Gaziler Günü kutlandı 

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çorum'da tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü kutlandı 

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çorum'da tören düzenlendi.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:26
19 Eylül Gaziler Günü kutlandı 

Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül'ün, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Daha sonra şehitliği ziyaret eden Vali Çiftçi ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bırakarak dua etti.

Programın sonunda Valilik tarafından gaziler ve şehit aileleri onuruna bir restoranda yemek verildi.

(AA)

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