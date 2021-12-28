184 kişi hayatını kaybetti, 32 bin 176 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 184 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 176 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 28 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 32 bin 176 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 oldu. Bir günde toplam 368 bin 842 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 104 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,95 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,58 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 129 milyon 972 bin 508'e yükseldi.