1.822 araca 1.2 milyon idari para cezası kesildi

Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerince 2021 yılı ilk 5 ayında yapılan huzur uygulamaları ve yol uygulamalarında yapılan GBT sorgulamasında 191.769 şahıstan 134 şahsın arandığı tespit edildi. Uygulamalarda ve şüphe üzerine durdurulan 46.270 aracın sorgulaması yapılırken, toplamda 1.822 araca 1.214.897 lira idari para cezası uygulandı, 331 araç ise trafikten men edildi.

2021 yılı ilk 5 ayında; meydana gelen olaylarda, huzur uygulamaları, asayiş kapsamlı şok uygulamalar, ihbar ve şüphe üzerine, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından; il merkezinde 94 ruhsatsız tabanca, 87 ruhsatsız av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca, 60 kesici-delici alet olmak üzere toplam 273 suç aleti ele geçirildi. (Haber Merkezi)

