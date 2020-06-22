18 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı
Çorum'da 18 yaşındaki Mehmet Uzun, sokak ortasında yanında taşıdığı tüfekle kafasına sıktı. Kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çorum'da tüfekle intihar eden 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Olay sabaha karşı Kale Mahallesi Celep 11. Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşındaki Mehmet Uzun, Velipaşa Konağı'nın arkasındaki sokakta yanında taşıdığı tüfeği bilinmeyen bir sebeple başına dayayarak tetiğe bastı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesini duyan mahalle sakinleri dışarı baktıklarında yerde kanlar içinde yatan genci gördüler ve hemen polis ve ambulansa haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 ekibi sevk edildi. 112 ekibinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Çorum Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibinin sokak üzerinde yaptığı çalışmanın ardından Mehmet Uzun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)
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