18 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti
Ankara'da yaşayan Çorum-Sungurlulu Yahya Kolcu (18) motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Güncel 09.09.2021, 12:44 09.09.2021, 12:45
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Ankara'da esnaf olan Sungurlu Kaledere Köyü Dernek Başkanı Hakkı Kolcu'nun oğlu Yahya Kolcu, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından hastanede tedavi gören genç hayata gözlerini yumdu. Kolcu'nun ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verilecek. ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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