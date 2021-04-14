18 yaş altı ve 65 yaş üzerine otobüs yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde dün sabah 09.30’da toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi çeşitli kararlar alarak açıkladı. Covid-19 salgınının önüne geçilebilmesi adına 18 yaş altı ve 65 yaş üzerindeki kişilere toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı getirildi.

Çorum’da hafta içi 19.00-05.. saatleri arasında haftasonları ise Cuma 19.00’dan Pazartesi sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı hatırlatılan açıklamada sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulanlarda belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu haftasonları market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği, 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanların buralara giremeyeceği ifade edilen açıklamada hafta içi 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-14.00; 18 yaş altı çocukların ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına müsaade edilmemesine, MEB’nin yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerin, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından yararlanabileceği de dile getirildi.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmeyeceği de açıklandı.

(Volkan SINAYUÇ)

