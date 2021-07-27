“18 yaş altı çocukların da geleceği BES ile güvende”

Tuncay Doğan Sigorta sahibi Tuncay Doğan, 18 yaş altına tanınan bireysel emeklilik güvencesiyle, ebeveynlerin çocuklarının doğumundan itibaren hayatları için akıllı bir yatırım yapabileceklerini belirterek, “AgeSA Bireysel Emeklilik Planları ile artık yalnızca kendinizin değil, 18 yaş altındaki çocuklarınızın da geleceği garanti altına alabilirsiniz” dedi. Doğan, hem bireysel hem kurumsal ürünlerde yaş sınırlamasının kalkmasıyla beraber, 18 yaş altı için de bireysel emeklilik sözleşmesi oluşturulabileceklerini sözlerine ekledi.

Çorum Özel Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahı Opr. Dr. Hasan Öner’in 6 yaşındaki oğlu İhsan’ın da bireysel emeklilik sözleşmesi başlattığını söyleyen Doğan, “Kendisinin birikim hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşabileceği konusunda güzel bir sohbet ettik. Geleceği için birikim yapmaya başlayan Öner ailesinin küçük ferdi İhsan Eren’i tebrik eder birikimlerini güzel günlerde kullanmasını temenni ederiz” dedi.

KATILIM ŞARTLARI NELER?

Bireysel emekliliğe katılım şartlarını da hatırlatan Doğan, şöyle devam etti: “18 yaş altı BES için katılımcının teklif imza tarihi itibarı ile 19 yaşından gün almamış olmalıdır. 18 yaş altı katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının yasal temsilcisi olması gereklidir. 18 yaş altı için sözleşme üzerindeki değişiklik işlemleri, sözleşmeyi oluşturan/teklif formunu imzalayan yasal temsilci tarafından yapılacaktır. 18 yaşını dolduran katılımcılar hakların devri ile sözleşmede yer alan haklarını katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiden devir alabilme hakkına sahip olacaklardır.” (Haber Merkezi)

