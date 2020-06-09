Son Dakika

18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 729 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok” diyerek uyarıda bulundu.

Güncel 09.06.2020, 23:42
86
18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 729'a yükseldi. Bugün toplam 37 bin 225 test yapılırken, 993 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 172 bin 114 oldu. Bugünkü 3 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 144 bin 598'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 281, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 642 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. ‘Normal' olan, tedbirdir” dedi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 10 Haziran 2020
İmsak 03:05
Güneş 05:02
Öğle 12:45
İkindi 16:43
Akşam 20:17
Yatsı 22:05

Gelişmelerden Haberdar Olun

@