18 izolasyon kaçağı daha yurda yerleşti

Valilik tarafından yeni tip koronavirüs salgını kapsamında yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada salgın kapsamında mahalle denetim ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ve 18 izolasyon kaçağının daha belirlenerek yurda yerleştirildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. “19 Kasım 2020 tarihi itibariyle ilimiz merkez ve ilçelerinde 1185 adet ihbar alınmıştır. Bu ihbarların 80 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 1105 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 188580 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 141 bin 373 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 665 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 8710 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır”

Ayrıca, İl Salgın Denetim Merkezi Saha denetim ekiplerince evlerinde karantinada olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 18 kişinin tutanakla tespit edilip, kalan izolasyon sürelerini yurtta karantinada geçirmeleri için yurda yerleştirilerek karantina altına alındıkları belirtildi.

(Haber Merkezi)