179 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, 19 bin 95 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 179 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 95 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Güncel 23.12.2021, 02:14
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 22 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 95 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 179 oldu. Bir günde toplam 352 bin 438 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 816 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,62 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,40 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 126 milyon 565 bin 703 'e yükseldi.
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