Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün sosyal destek kartlarıyla ilgili ‘Geçen yıl toplamda 3 milyon 700 bin liralık para yüklendi’ şeklindeki açıklamasına yanıt veren Yılmaz, “Küçücük rakamları kocaman kocaman yuvarlayarak büyük bir yardım yaptığınızı söylemek sosyal belediyecilik mi? Genel bütçenin yüzdelik diliminde bu yardımlar ne kadar yer tutuyor? Bu nasıl bir sosyal belediyecilik? Marketlere gidince hayat pahalılığını görmüyor musunuz? El insaf, 175 lira ile ne alınabilir?” dedi.

Konuşmasının devamında ise Koçhisar Barajı’nın suyunun Çorum Arıtma Tesisi’ne ulaştırılmasındaki gayretlerinden dolayı Belediye yönetimine teşekkür eden Yılmaz, küresel iklim krizinin devam etmesi halinde Koçhisar’dan gelen suyun da yetmeyeceğini belirterek, Belediye’nin bu konuda mutlaka alternatif su kaynakları bulmak için çalışma yapması gerektiğini dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

