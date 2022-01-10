173 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 727 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Açıklanan son 24 saatlik verilere göre 61 bin 727 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 oldu. Bir günde toplam 384 bin 49 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 35 bin 163 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 136 milyon 281 bin 40'a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar” dedi.