170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 170 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 671 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Güncel 07.03.2022, 00:54
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 27 bin 671 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 oldu. Bir günde toplam 348 bin 146 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 50 bin 241 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 85,16 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,98 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 990 bin 177'e yükseldi.
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