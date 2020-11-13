170 araca ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçildiği hatırlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, 13 Kasım 2020 tarihi itibari ile il merkezinde 49 ekip ve 185 personel, ilçelerde ise 29 ekip ve 86 personel olmak üzere, toplam 78 ekip ve 271 personel ile Covid-19 kapsamında denetimlerini devam ettiriyor.

2020 yılı son bir ay içerisinde HES kodu uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde; 624 okul servis aracı, 268 personel servis aracı, 254 özel halk otobüsü, 272 şehirlerarası yolcu otobüsü ve 1704 ticari taksiyi denetlendi. HES kodu kapsamında; 127 şahıs KYK Yurduna yerleştirilirken, şuan 19 şahsın halen yurtta kaldığı ifade edildi.

Ayrıca son bir ayda maske denetiminde 16 bin 404 şahıs uyarılırken,102 şahsa işlem yapıldı.

8 adet okul servis aracına, 29 adet personel servis aracına, 39 adet özel halk otobüs aracına, 64 adet şehirlerarası yolcu otobüsüne ve 30 adet ticari taksiye gerekli idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. (Haber Merkezi)