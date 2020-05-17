17 yaşındaki katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Olay, 14 Nisan’da Gazi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddialara göre Fatih E., bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada karşılaştığı Kazım B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmış, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım B. (17), üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp Fatih E.'ye ateş etmişti. Talihsiz genç başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatih E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Kazım B, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cinayette kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemi alınırken, çelik yelek giydirildiği görüldü.