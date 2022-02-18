17 yaşındaki genç intihar etti
Çorum’da yabancı uyruklu Secat Pervazi (17) parktaki kamelyada tüfekle intihar etti.
Güncel 18.02.2022, 23:46 19.02.2022, 11:25
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Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Bosna Parkı'nda meydana geldi. Kamelyada oturan Secat Pervazi av tüfeği ile çene altından başına doğru ateş etti. Pervazi kanlar içerisinde yerde kalırken, parkta spor yapanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Pervazi'nin cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Yusuf ÇINAR)
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