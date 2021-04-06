17 suç kaydı bulunan zanlı evinde yakalandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik devam eden çalışmalar sonucu, 11’i hırsızlık olmak üzere toplam 17 suç kaydı bulunan ve hakkında “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ikametinde yakalandı.

Operasyonu Jandarma Suç Araştırma Timi (Jandarmanın Dedektifleri-JASAT) ekipleri gerçekleştirdi. (Haber Merkezi)

