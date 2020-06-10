17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 746'a yükseldi. Bugün toplam 36 bin 521 test yapılırken, 922 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 173 bin 36 oldu. Bugünkü 2 bin 241 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 146 bin 839'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 280, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 631” olduğunu ifade etti.