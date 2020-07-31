17 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı.
Güncel 31.07.2020, 21:38
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Açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 982 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca: 'Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var'
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