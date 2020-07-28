Son Dakika

17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 613'e yükseldiğini açıkladı.

Güncel 28.07.2020, 00:49
106
17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 630'e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 283 test yapılırken, 919 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 227 bin 19 oldu. Bugün 982 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 210 bin 469'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 392, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 263 olduğu açıklandı.

“Test sayısı 45.000'in üstünde”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller; İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller; Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
21°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 28 Temmuz 2020
İmsak 03:40
Güneş 05:26
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:08
Yatsı 21:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@