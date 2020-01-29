17 arsa 7 milyon 366 bin liraya satıldı

Gülabibey ve Ulukavak Mahalleleri ile Ayarık Bölgesi’nde bulunan 18 arsanın satış ihalesi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açık artırma usulü gerçekleştirilen ihalede 17 arsa toplam 7 milyon 366 bin 100 liraya alıcı buldu. İhalede satış listesinin ilk sırasında yer alan arsa alıcı bulmazken Ayarık’ta bulunan listenin 2. ve 3. Sırasındaki arsalan toplamda 602 bin liraya Melih Hoşgör’e, Bahçelievlerdeki listenin 4.ve 5. Sırasındaki arsalar toplam 370 bin 100 liraya Ayhan Derviş’e, Gülabibey Mahallesi’nde bulunan listenin 6. sırasındaki arsa 451 bin liraya Abdullah Yandım’a, 7. sıradaki arsa 560 bin liraya Emre Tekeli’ye, 8. sıradaki arsa 277 bin liraya Sami Yalçınkaya’ya, 9. sıradaki arsa 351 bin liraya Reşit Sarıçam’a, 10. ve 11. sıradaki 2 arsa toplam 676 bin liraya Sami Yalçınkaya’ya, Ulukavak Mahallesi’ndeki listenin 13. Sırasında bulunan arsa 545 bin liraya Metin Tekin’e 14. Sıradaki arsa 700 bin liraya İsmail Ateş’e, 15. Sıradaki arsa 511 bin liraya Abdullah Yandım’a, 16. Sıradaki arsa 320 bin liraya Şükrü Sivari’ye, 17. Sıradaki arsa 971 bin liraya Mesut Özdemir’e ve 18. Sıradaki arsa da 730 bin liraya Osman Karaçam’a satıldı.

(Erkan BAYATLI)