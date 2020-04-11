17 alanda 322 konuda "Açık Kapı" hizmeti

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evden çıkmayan vatandaşların, Valilik bünyesinde "Milletin kapısı" sloganıyla hizmet veren "Açık Kapı" biriminden hizmet alabileceği belirtildi.

Vatandaşların "Açık Kapı" birimine "www.acikkapi.org.tr" adresinden ulaşabileceği aktarılan açıklamada, "Evinizde kalarak hem kendinizi hem sevdiklerinizi korurken kamu hizmetlerine de evinizden erişebilirsiniz. Eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuda talep ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Sağlık ve güvenli günler için elinizin alında daima bir 'Açık Kapımız" olduğunu hatırlayın." ifadelerine yer verildi.

AA