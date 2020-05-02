Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
Genç kadın evinde ölü bulundu
Genç kadın evinde ölü bulundu
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk
Yasaklara uymayanlara ceza yağdı
Yasaklara uymayanlara ceza yağdı
KADINLAR 1 MAYIS’TA 6284’E DİKKAT ÇEKTİ
KADINLAR 1 MAYIS’TA 6284’E DİKKAT...

169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi

 KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan tahliye edilen 169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:23

Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşını getiren uçak,  Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Yolcular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Çorum'daki öğrenci yurtlarına getirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti. Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. 

Karantina süresince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 02.05.2020 19:34
İlgili Haberler
78 kişi hayatını kaybetti
78 kişi hayatını kaybetti
CHP, yangınzede ailenin sorununu çözdü
CHP, yangınzede ailenin sorununu çözdü
Genç kadın evinde ölü bulundu
Genç kadın evinde ölü bulundu
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk
Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
“İŞKUR çalışanlarına yasal koruma getirilmeli”
“İŞKUR çalışanlarına yasal koruma getirilmeli”

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim