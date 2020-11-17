160 bin lale ve sümbül toprakla buluşuyor

Çevre düzenlemeleri, park - bahçe ve peyzaj çalışmalarıyla Çorum halkının beğenisini kazanan Belediye, baharı rengarenk karşılamak için çiçek dikimi çalışmalarını şimdiden başlattı. Bu kapsamda 137 bin lale soğanı ve 23 bin sümbül toprakla buluşturuluyor. Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, lalelerin Çorum halkı tarafından yoğun ilgi gördüğüne vurgu yaparak “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatlarıyla şehrimizin güzelliğine güzellik katacak olan çiçek dikimi çalışmalarımızı başlattık. Yaz kış demeden aşkla çalışıyoruz.” edi.

Tuncel, lale ve sümbülün Türk kültürü ve İslam sanatlarında da ayrı bir yere sahip olduğunun altını çizdi.