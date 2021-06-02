16 köy için 147 bin liralık nakdi yardım

Söz konusu faaliyetlerle ilgili Çorum Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, köylü-devlet işbirliği esas alınmak suretiyle; 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Nisan ayı sonuna kadar, kanalizasyon tesisi bakım onarımı için 1, içme suyu tesisi bakım onarımı için 9, sulama tesisi bakım onarımı için 2, köy konağı bakım onarımı için 3, stabilize yol yapımı ve diğer işler için 2 olmak üzere toplam 16 köyde birliğin öz gelirlerinden 147 bin liralık nakdi yardımda bulunuldu.



Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

“Ülkemizle birlikte şehrimizde de yaşanan kuraklık nedeni ile içme suyu kaynakları kuruyan ya da azalan köylerimizin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik KÖYDES Projesi kapsamında 2 köyümüzün içme suyu ihtiyacının karşılanması için sondaj kuyu açılması ihalesi yapılarak, sondaj çalışmaları tamamlanmıştır.

1 köyümüzün yapılan ihale kapsamında içme suyu drenaj çalışması tamamlanmış ve elde edilen içilebilir suyunun, içme suyu deposuna iletilebilmesi amacıyla gerekli olan isale hattının yapılması için ihale işlemleri tamamlanmış ve yüklenici firmanın işe başlaması sağlanmıştır.

2020 yılı sonunda içme suyu amaçlı sondaj çalışması tamamlanan 1 köyümüze, sondaj binası ve terfi hattı (A.G. Enerji Nakil Hattı) yapımı ile 1 adet derin dalgıç elektromotopomp ve gerekli diğer malzemelerin alımı işi ihalesi birliğimiz tarafından yapılmış olup, yüklenici firma işe başlamıştır.



İl Özel İdaresi kaynaklarıyla, Çorum-Merzifon 11. kilometresinde Ahmediye Köyü sınırları içerisinde bulunan Şehit Jandarma Er Bünyanlı Osman Anıtı’nın daha iyi bir görünüme kavuşturulması amacıyla bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapılması ihalesi birliğimiz tarafından yapılmış olup yüklenici firma işe başlamıştır.

Birliğimiz tarafından 13+7 yıl süreyle işletmeciliği üstlenilen Çatak Tabiat Parkı’nda da, koruma kullanma dengesi içerisinde ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek ve tabiat parkının biyolojik zenginliğini korumak maksadıyla çeşitli kaynaklar vasıtasıyla bakım, içme suyu, yol ve tesisleşme çalışmaları devam etmektedir.” (Haber Merkezi)